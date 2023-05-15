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    «Лестер» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 36-го тура АПЛ между «Лестером» и «Ливерпулем»

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    «Лестер» — «Ливерпуль»
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    «Лестер» — «Ливерпуль»
    Сегодня в 22:00 на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер» примет «Ливерпуль». За ходом матча 36-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Лестер»

    «Лисы» находятся на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. На счету «Лестера» 30 очков в 35-ти матчах: 8 побед, 6 ничьих и 21 поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 49:64. В случае победы «Лестер» может подняться на 17-е место, покинув зону вылета.

    В предыдущем туре «Лестер» и «Фулхэм» устроили голевую перестрелку в Лондоне, в результате которой подопечные Дина Смита потерпели поражение со счетом 3:5. Таким образом, «лисы» не смогли выиграть в третьем матче кряду. Ранее «Лестер» дважды сыграл вничью, разойдясь миром с «Лидсом» (1:1) и «Эвертоном» (2:2).

    «Ливерпуль»

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    «Мерсисайдцы» после 35-ти сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице. На счету «Ливерпуля» 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 9 поражений. Отставание от идущего четвертым «Манчестер Юнайтед» составляет 4 балла. Разница забитых и пропущенных мячей «красных» — 67:42.

    Подопечные Юргена Клоппа подходят к матчу с «Лестером» с шестиматчевой победной серией. В двух последних турах «мерсисайдцы» не блистали результативностью, обыграв на «Энфилде» «Фулхэм» и «Брентфорд» с одинаковым счетом 1:0. В обоих матчах голы на свой счет записал Мохамед Салах.

    Последний раз «Ливерпуль» проигрывал в чемпионате полтора месяца назад. 1 апреля «красные» на «Этихаде» с крупным счетом уступили «Манчестер Сити» (1:4).

    Личные встречи

    В первом круге «Ливерпуль» дома одержал волевую победу над своим соперником со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 7 побед, дважды выиграл «Лестер» и еще один раз между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.35.

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