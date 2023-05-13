«Химки» — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Резиуана Мирзова гости ответили точным ударом Александра Соболева.
Отметим, что «Спартак» весь второй тайм играл в меньшинстве из-за удаления Даниила Денисова.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Химки — Спартак 1:1
Голы: 1:0 Резиуан Мирзов (23'), 1:1 Александр Соболев (56') Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Виталий Лысцов, Лео Андраде, Лев Скворцов, Жаниу Бикел, Стефан Мелентиевич, Guliev A., Никола Антич, Александр Долгов, Резиуан Мирзов Спартак: Александр Селихов, Даниил Денисов, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Томаш Тавареш, Бальде Кейта, Александр Соболев, Квинси Промес Предупреждения: Петар Голубович (5'), Даниил Денисов (30'), Даниил Денисов (45+2'), Данил Пруцев (53'), Никита Чернов (61'), Александр Руденко (63'), Guliev A. (64'), Виктор Мозес (69'), Лев Скворцов (72'), Лео Андраде (82'), (88')
По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Спартак» (51 очко) — четвертый, «Химки» (18 пунктов) — пятнадцатый.