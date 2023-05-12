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    «Кельн» в зрелищном матче разгромил «Герту»

    «Кельн» — «Герта»: счет матча 5:2, обзор голов

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    В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» в родных стенах переиграл «Герту» со счетом 5:2.

    «Кельн»
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    «Кельн»

    На голы Дэви Зельке, Тима Хуберса (дважды), Эльеса Шхири и Дениса Хусейнбазича гости ответили точными ударами Лукаса Тузара и Стефана Йоветича.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Герта 5:2
    Голы: 1:0 Дейви Зельке (8'), 1:1 Лука Тусар (18'), 1:2 Стеван Йоветич (33'), 2:2 Тимо Хюберс (39'), 3:2 Эйе Скири (43'), 4:2 Тимо Хюберс (69'), 5:2 Денис Хусейнбашич (81') Кёльн: Марвин Швебе, Кингсли Шиндлер (Лука Килиан, 71'), Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Йонас Хектор, Эйе Скири, Эрик Мартель (Ян Тильман, 46'), Деян Любичич, Флориан Кайнц (Денис Хусейнбашич, 71'), Линтон Майна (Тим Лемперте, 84'), Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 24') Герта: Стеван Йоветич, Флориан Нидерлехнер (Суат Сердар, 61'), Марко Рихтер, Мартон Дардаи (Джессик Нганкам, 61'), Лука Тусар, Доди Лукебакио (Чидера Эджук, 80'), Марвин Платтенхардт (Максимилиан Миттельштедт, 61'), Марк Кемпф, Филип Уремович (Агустин Рохель, 12'), Джонджо Кенни, Оливер Кристенсен Предупреждения: Эрик Мартель (24'), Доди Лукебакио (37'), Мартон Дардаи (45 + 5'), Тимо Хюберс (73'), Максимилиан Миттельштедт (73'), Агустин Рохель (78'), Суат Сердар (90 + 1')

    Таким образом, «Кельн» набрал 41 очко и поднялся на десятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе «Герты» осталось 25 пунктов и последняя строчка.

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