Ассоциация футбольных журналистов признала Холанна лучшим футболистом года в Англии

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
Стало известно, что норвежский форвард набрал 72% голосов журналистов. Второе место занял полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. Тройку лидеров замыкает полузащитник «канониров» Мартин Эдегор.
Четвертое и пятое место занимают полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне и форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.
Напомним, что в прошлом году Ассоциация футбольных журналистов назвала нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха лучшим футболистом года в Англии.