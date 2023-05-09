Невилл заявил, что Неймар не подходит «Ньюкаслу»

Футбольный экспертвысказался о возможном трансфере нападающего

«Меня бы такой трансфер напугал до смерти. Неймар — прекрасный игрок, но я думаю, что с ним в команде Эдди Хау внезапно столкнётся с цирком, что ему совсем не нужно.

Размышляя о том, что из себя представляет "Ньюкасл" прямо сейчас, вы придёте к выходу, что клуб находится в процессе строительства, фундамент там уже заложен.

И если чего-то вы и не хотите, так это взять и разрушить всё. Болельщики поддерживают команду, поддерживают менеджера, это своего рода укрепление духа.

Но да, в какой-то момент им нужно будет подписать звёздных игроков, нужно будет совершить этот рывок, и в какой-то момент Эдди Хау придётся набраться смелости и сказать: "Да, давайте сделаем это", — цитирует Невилла Chronicle Live.

Напомним, что руководство ПСЖ хочет отдать Неймара в аренду с правом выкупа. В нынешнем сезоне бразилец провел 20 матчей за парижан в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.