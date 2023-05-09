ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема«Реал» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 20:45
    • Гюндоган и Холанн — в стартовом составе на матч ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Невилл заявил, что Неймар не подходит «Ньюкаслу»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Трансферы Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Футбольный эксперт Гари Невилл высказался о возможном трансфере нападающего ПСЖ Неймара в «Ньюкасл».

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    «Меня бы такой трансфер напугал до смерти. Неймар — прекрасный игрок, но я думаю, что с ним в команде Эдди Хау внезапно столкнётся с цирком, что ему совсем не нужно.

    Размышляя о том, что из себя представляет "Ньюкасл" прямо сейчас, вы придёте к выходу, что клуб находится в процессе строительства, фундамент там уже заложен.

    И если чего-то вы и не хотите, так это взять и разрушить всё. Болельщики поддерживают команду, поддерживают менеджера, это своего рода укрепление духа.

    Но да, в какой-то момент им нужно будет подписать звёздных игроков, нужно будет совершить этот рывок, и в какой-то момент Эдди Хау придётся набраться смелости и сказать: "Да, давайте сделаем это", — цитирует Невилла Chronicle Live.

  • Неймар готов покинуть «ПСЖ»
  • Читайте по теме

    • Напомним, что руководство ПСЖ хочет отдать Неймара в аренду с правом выкупа. В нынешнем сезоне бразилец провел 20 матчей за парижан в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Манчестер Сити» не выявят сильнейшего
  • «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.76
    •
  • Каким будет первое дерби Милана в полуфинале ЛЧ?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Флорида» отправит «Торонто» в его заслуженный отпуск
  • «Флорида» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 5.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.55
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Палмейрас — Гремио
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мактаарал — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Сиэтл — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры