Ола покинул пост президента «Лиона»

покинул пост президента «Лиона», сообщается на сайте компании OL Groupe, которой принадлежит французский футбольный клуб.

Такое решение принял совет директоров OL Groupe на заседании 5 мая.

Главой совета директоров стал американский бизнесмен Джон Текстор, который приобрел клуб в конце прошлого года. Полномочия 74‑летнего Ола в качестве президента и генерального директора «Лиона» прекращены.

Ола руководил «Лионом» с 1987 года. За это время клуб стал семикратным чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка страны.

Календарь и таблица Лиги 1

В текущем сезоне «Лион» идет седьмым в турнирной таблице Лиги 1, набрав 56 очков в 34 матчах.