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    Ола покинул пост президента «Лиона»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Лион
    Жан‑Мишель Ола покинул пост президента «Лиона», сообщается на сайте компании OL Groupe, которой принадлежит французский футбольный клуб.

    Жан‑Мишель Ола
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    Жан‑Мишель Ола

    Такое решение принял совет директоров OL Groupe на заседании 5 мая.

    Главой совета директоров стал американский бизнесмен Джон Текстор, который приобрел клуб в конце прошлого года. Полномочия 74‑летнего Ола в качестве президента и генерального директора «Лиона» прекращены.

    Ола руководил «Лионом» с 1987 года. За это время клуб стал семикратным чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка страны.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В текущем сезоне «Лион» идет седьмым в турнирной таблице Лиги 1, набрав 56 очков в 34 матчах.

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