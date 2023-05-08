Личка: «Оренбург» никогда не будет гоняться за «Зенитом» и «Спартаком»

Главный тренервысказался относительно результатов команды в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

«Успехи "Оренбурга"? Никаких секретов нет. Это совместная работа тренерского штаба и игроков, которые голодны и хотят успешно провести игру. Стараемся улучшать всё в каждой встрече. Команда честно работает.

Мы никогда не будем гоняться за "Зенитом" и "Спартаком", но можем совершенствоваться от игры к игре, чтобы повысить наши качества», — приводит слова Лички Sport24.

В настоящий момент «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.