Личка: «Оренбург» никогда не будет гоняться за «Зенитом» и «Спартаком»

Марцел Личка Фото: globallookpress.com
«Успехи "Оренбурга"? Никаких секретов нет. Это совместная работа тренерского штаба и игроков, которые голодны и хотят успешно провести игру. Стараемся улучшать всё в каждой встрече. Команда честно работает.
Мы никогда не будем гоняться за "Зенитом" и "Спартаком", но можем совершенствоваться от игры к игре, чтобы повысить наши качества», — приводит слова Лички Sport24.
В настоящий момент «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.