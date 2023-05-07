«Торино» — «Монца»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Антонио Санабрии гости ответили точным ударом Джанлуки Капрари.
Отметим, что россиянин Антон Миранчук отыграл 75 минут, после чего был заменен.
Чемпионат Италии. 34-й тур
Торино — Монца 1:1
Голы: 1:0 — 46 Санабрия, 1:1 — 86 КапрариТорино: Милинкович-Савич, Лазаро (Беэй, 82), Родригес, Джиджи, Буонджорно, Войвода, Миранчук (Карамо, 75), Влашич (Сек, 76), Илич (Линетти, 76), Риччи, Санабрия (Адопо, 82)Монца: Ди Грегорио, Биринделли (Капрари, 58), Кальдирола (Сенси, 78), Мари (Марлон, 6), Иццо, Карлос Аугусто, Пессина, Мачин (Ровелла, 46), Валоти (Петанья, 57), Чурриа, МотаПредупреждения: Карлос Аугусто (44), Карамо (88), Риччи (90)
По итогам этого матча команды имеют следующие показатели: «Монца» (46 очков) — девятая, «Торино» (46 пунктов) — десятый.