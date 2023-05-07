Писарский — об удалении: Даже в Крыму такого не видел

Нападающийвысказался относительно своего удаления в матче 26-го тура РПЛ против(1:2).

«Смешно, но да ладно, могу сказать, что извиняюсь перед болельщиками и клубом за красную. Первой желтой не было, арбитры делают что хотят, общаются как хотят. Даже в Крыму такого не видел.

Мне кажется, если бы нас судили нормально, то мы бы были в первой половине турнирной таблицы», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».

«Краснодар» поднялся на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке, заработав 25 пунктов.