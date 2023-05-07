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    Писарский — об удалении: Даже в Крыму такого не видел

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    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался относительно своего удаления в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    «Смешно, но да ладно, могу сказать, что извиняюсь перед болельщиками и клубом за красную. Первой желтой не было, арбитры делают что хотят, общаются как хотят. Даже в Крыму такого не видел.

    Мне кажется, если бы нас судили нормально, то мы бы были в первой половине турнирной таблицы», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».

    «Краснодар» поднялся на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке, заработав 25 пунктов.

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