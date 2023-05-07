Асхабадзе: «Факел» будет биться до конца чемпионата

Генеральный директорвысказался о победе своей команды в матче РПЛ с(2:0).

«Хочу поздравить болельщиков с победой — это, наверное, самый многочисленный выезд. "Факел" был, есть и будет ради болельщиков. Это команда, которая движется вперед исключительно благодаря болельщикам.

Стало ли легче дышать после двух подряд выездных побед? Нет, но мы движемся вперед. Еще есть игры, мы находимся в зоне риска.

Мы будем биться до конца — никто этого не отменял. Один, максимум два выходных, которые тренер решит дать, и потом снова в бой», — сказал Асхабадзе ТАСС.

Напомним, что «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й строчки на один балл.

Следующий матч воронежская команда проведет 14 мая с «Пари НН» в рамках Премьер-лиги.