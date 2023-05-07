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    Асхабадзе: «Факел» будет биться до конца чемпионата

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    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о победе своей команды в матче РПЛ с «Ростовом» (2:0).

    Роман Асхабадзе
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    Роман Асхабадзе

    «Хочу поздравить болельщиков с победой — это, наверное, самый многочисленный выезд. "Факел" был, есть и будет ради болельщиков. Это команда, которая движется вперед исключительно благодаря болельщикам.

    Стало ли легче дышать после двух подряд выездных побед? Нет, но мы движемся вперед. Еще есть игры, мы находимся в зоне риска.

    Мы будем биться до конца — никто этого не отменял. Один, максимум два выходных, которые тренер решит дать, и потом снова в бой», — сказал Асхабадзе ТАСС.

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    • Напомним, что «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й строчки на один балл.

    Следующий матч воронежская команда проведет 14 мая с «Пари НН» в рамках Премьер-лиги.

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