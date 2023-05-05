«Атлетик» — «Бетис»: счет матча 0:1, обзор гола

Единственный гол был забил на 6-й минуте встречи. Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе получил мяч на отскоке и ударил в нижний левый угол ворот.
Примера.
«Атлетик» — «Бетис» 0:1.
Голы: 0:1 — 6 Виллиан Жозе«Атлетик»: Унаи Симон, Де Маркос (Капа, 80), Вивиан, Паредес, Берчиче, Дани Гарсия (Эррера, 58), Весга (Аду, 80), Сансет, Уильямс (Беренгер, 65), Уильямс, Гурусета (Рауль Гарсия, 58)«Бетис»: Браво, Сабали, Песселья, Акуоку, Миранда, Гуардадо (Абнер, 82), Каналес, Вильям Карвалью (Родри, 65), Родригес, Перес (Луис Энрике, 75), Виллиан Жозе (Иглесиас, 75)Предупреждения: Перес (43), Де Маркос (49), Песселья (56), Гуардадо (82)Удаления: Вивиан (90)
После этого матча «Бетис» занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры (52 очка). «Атлетик» — на 8-й позиции (47).