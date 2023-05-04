Тихонов поддержал возвращение пива на стадионы

«Я поддерживаю возвращение на стадион легких алкогольных напитков. Ну, легкое пиво.
Чтобы не было на стадионах тяжелого пива, чтобы люди после двух кружек ходили пьяные.
Я поддерживаю возвращение пива. Возможно, как раньше, вернутся спонсоры в команды. Помощь в виде спонсоров командам нужна. Сейчас тяжелое время.
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Кто-то опять скажет, что будут ходить пьяные морды по туалетам — некрасиво. Я считаю, что когда ты на празднике выпиваешь две-три кружки пива — ничего страшного нет», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.
В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях..VrezNews1 /football/2023/04/26/alaev/