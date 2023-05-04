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    Тихонов поддержал возвращение пива на стадионы

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    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов признался, что поддерживает продажу пива на российских стадионах.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Я поддерживаю возвращение на стадион легких алкогольных напитков. Ну, легкое пиво.

    Чтобы не было на стадионах тяжелого пива, чтобы люди после двух кружек ходили пьяные.

    Я поддерживаю возвращение пива. Возможно, как раньше, вернутся спонсоры в команды. Помощь в виде спонсоров командам нужна. Сейчас тяжелое время.

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    Кто-то опять скажет, что будут ходить пьяные морды по туалетам — некрасиво. Я считаю, что когда ты на празднике выпиваешь две-три кружки пива — ничего страшного нет», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

    Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

    Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

    В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях..VrezNews1 /football/2023/04/26/alaev/

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