Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Фалмер» в Брайтоне местная команда примет «Манчестер Юнайтед». За ходом перенесенного матча 28-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Брайтон»

«Чайки» сыграли 31 матч в текущем сезоне АПЛ и на данный момент занимают 8-е место в турнирной таблице. На счету «Брайтона» 52 очка: 15 побед, 7 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 61:40.

В предыдущем туре подопечные Роберто Де Дзерби одержали крупнейшую победу в сезоне, отправив 6 безответных мячей в ворота «Вулверхэмптона». По дублю в составе победителей записали на свой счет Гросс, Уэлбек и Ундав.

Эта победа стала для «Брайтона» третьей в 5-ти последних матчах АПЛ. За этот период «чайки» выиграли у «Борнмута» (2:0) и «Челси» (2:1) и также уступили «Тоттенхэму» (1:2) и «Ноттингем Форест» (1:3).

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы после 32-х сыгранных матчей занимают 4-е место в турнирной таблице. На счету подопечных Эрика тен Хага 63 очка: 19 побед, 6 ничьих и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 49:39.

В крайнем туре «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу» и нанес подопечным Унаи Эмери первое поражение с февраля (1:0). Единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник «красных дьяволов» Фернандеш.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 5-ти матчей. За этот период подопечные Эрика тен Хага одержали 4 победы и упустили 3 очка в гостевом матче против «Тоттенхэма» (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча.

Личные встречи

Не так давно команды встречались между собой в полуфинале Кубка Англии. 23 апреля «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти переиграл «Брайтон» и вышел в финал турнира (0:0; 7:6 по пенальти).

В первом круге АПЛ «чайки» одержали выездную победу над своим соперником (2:1). Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Юнайтед» 8 побед, «Брайтон» выиграл две встречи.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.75.