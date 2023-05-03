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    «Реал» в меньшинстве проиграл «Реал Сосьедаду»

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В поединке 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Реала» на выезде проиграл «Реал Сосьедаду». Счет составил 2:0 в пользу хозяев.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Победный гол у «Ла Реала» забил Такефуса Кубо. Позже Дани Карвахаль получил вторую желтую карточку и оставил «сливочных» в меньшинстве.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Удвоил результат и снял все вопросы Андер Барренечеа, который отметился с передачи Давида Сильвы.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Реал Мадрид 2:0
    Голы: 1:0 Такэфуса Кубо (47'), 2:0 Андер Барренечеа (85') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Ариц Элустондо, 63'), Игор Субельдия (Хон Пачеко, 64'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Микель Мерино, Мартин Субименди, Давид Сильва (Асьер Ильярраменди, 89'), Такефуса Кубо, Александр Сёрлот (Карлос Фернандес, 74'), Микель Оярсабаль Реал Мадрид: Родриго, Мариано Диас (Alvaro Rodriguez, 59'), Марко Асенсио (Серхио Аррибас, 82'), Тони Кроос (Лукас Васкес, 63'), Орельен Чуаэми, Даниель Себальос, Начо, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Андони Горосабель (22'), Даниэль Карвахаль (53'), Даниэль Карвахаль (61'), Carlo Ancelotti (72'), Даниель Себальос (79'), Начо Фернандес (87'), Родриго (90 + 2')

    Таким образом, «Реал» потерпел второе поражение в трех турах. Он 14 пунктов отстает от «Барселоны». «Реал Сосьедад» выиграл второй матч подряд, набрал 61 очко и закрепился на 4-й строчке.

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