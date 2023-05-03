Батчи: Для нас очень большая честь иметь такого вратаря за спиной

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
«Игра была тяжелой, потому что соперник выложился на все 100% на поле. У нас было несколько моментов, которые мы не реализовали, но "Акрон" показал очень хороший футбол сегодня. Мы были готовы к любым исходам.
Постарались закончить игру за 90 минут, но это не вышло — и получилась серия пенальти. Не было никакого страха, часто тренируем пенальти. Мы полностью доверяем вратарю. Для нас очень большая честь иметь такого вратаря за спиной», — приводит слова Батчи «Матч ТВ».
Таким образом, «Краснодар» пробился в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, который ранее проиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ.