Тухель: «Бавария» должна расти как команда

Главный тренер «Баварии»после победного матча с «Гертой» (2:0) в Бундеслиге заявил, что мюнхенцы должны расти как команда.

«Было важно сохранять концентрацию все 90 минут и ничего не позволять сопернику. Важно было забить первыми, на это потратили много времени, упускали моменты. Но мы забили, а следом и второй мяч, и стало легче.

Мы чувствуем, что каждый из нас хочет добиться успеха. Мы должны расти как команда, и все это понимают», — цитирует Тухеля сайт мюнхенцев.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» набрала 62 очка и сместила «Боруссию» (61 очко) с вершины турнирной таблицы Бундеслиги. «Герта» с 22 баллами занимает последнее место.