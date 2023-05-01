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    Тухель: «Бавария» должна расти как команда

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Бавария Герта
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после победного матча с «Гертой» (2:0) в Бундеслиге заявил, что мюнхенцы должны расти как команда.

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    «Было важно сохранять концентрацию все 90 минут и ничего не позволять сопернику. Важно было забить первыми, на это потратили много времени, упускали моменты. Но мы забили, а следом и второй мяч, и стало легче.

    Мы чувствуем, что каждый из нас хочет добиться успеха. Мы должны расти как команда, и все это понимают», — цитирует Тухеля сайт мюнхенцев.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» набрала 62 очка и сместила «Боруссию» (61 очко) с вершины турнирной таблицы Бундеслиги. «Герта» с 22 баллами занимает последнее место.

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