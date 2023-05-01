Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» прокомментировал информацию об интересе к Кузяеву

Спортивный директор турецкого клубаподтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании полузащитника «Зенита» Кузяева.

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро.

В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали. Если "Зенит" захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», — приводит слова Акына «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 30 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.