«Вальядолид» — «Атлетико»: счет матча 2:5, обзор голов

В матче 32-го тура испанской Примерына выезде уверенно переигралсо счетом 5:2.

На голы Науэля Молины, Хосе Марии Хименеса, Альваро Мораты и Мемфиса Депая, а также автогол Хоакина Фернандеса хозяева ответили точными ударами Кайла Ларина и Серхио Эскудеро.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Атлетико 2:5 Голы: 0:1 Науэль Молина (20'), 0:2 Хосе Хименес (24'), 0:3 Альваро Мората (38'), 1:3 Кайл Ларин (пенальти) (42'), 2:3 Серхио Эскудеро (74'), 2:4 Хоакин Фернандес (автогол) (86'), 2:5 Мемфис Депай (90 + 3') Вальядолид: Хорди Масип, Луис Перес, Хоакин Фернандес, Мартин Онгла (Оскар Плано, 88'), Джавад Эль-Амик, Ivan Fresneda Corraliza (Серхио Эскудеро, 60'), Мончи, Альваро Агуадо, Кике Перес (Иван Санчес, 60'), Гонсало Плата (Серхио Леон, 73'), Кайл Ларин Атлетико: Антуан Гризманн, Альваро Мората (Анхель Корреа, 64'), Янник Карраско (Мемфис Депай, 79'), Тома Лемар (Жоффрей Кондогбиа, 68'), Коке (Сауль Ньигес, 79'), Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Марио Эрмосо, Хосе Хименес, Аксель Витсель, Иво Грбич Предупреждения: Мончи (9'), Марио Эрмосо (40'), Кике Перес (44')

Календарь и таблица испанской Примеры

Благодаря этой победе «Атлетико» набрал 66 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Вальядолида» 35 пунктов и пятнадцатая строчка.