ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА в пятом матче серииКамбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию
    Все новости спорта

    Иванов: Отрицательно отношусь к идее проведения плей-офф в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Урал
    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал идею проведения плей‑офф в российской Премьер‑лиге.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «У нас гладкий чемпионат, а мы каждый год хотим что-то придумать, улучшить. Количество легионеров и так далее. Давайте успокоимся и сыграем в футбол так, как он идет. Я, наверное, консервативный человек. Я против каких-либо изменений. Теряется смысл самого чемпионата.

    Сейчас команды бьются за очки. На примере мини-футбола можно сказать, что команда с 7-го места стала чемпионом страны. Мне это не очень нравится. Но если нас убедят, что это будет интересно всем, тогда да. Но этот вопрос нужно обсудить со всеми: с лигой, с клубами. И принять общее решение», — цитирует Иванова «Спорт День за Днем».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мерсисайдцы начнут матч активно
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» прервет гостевую серию «Лацио»?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?
  • «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.76
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры