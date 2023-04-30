Дзагоев рассказал о своей физической форме в нынешнем сезоне

Полузащитниквысказался о своей физической форме в 32 года. Также, футболист сравнил уровень Первой лиги с РПЛ.

«Моё будущее? Пока не знаю. Спокойно работаю, тренируюсь, выхожу на игры. Чувствую, что за последние четыре года я сейчас в лучшей форме. Если кому-то казалось, что я не готов играть полный матч — нет, готов.

В этом сезоне у меня были игры по 90 минут, и уровень я держал. По сравнению с РПЛ в Первой лиге беготни даже больше, если уж говорить о физической готовности и пробеге. Со здоровьем всё нормально — не чувствую, что проседаю в чём-то.

Как только пойму, что не успеваю, вылетаю из тренировок и игр, тогда и закончу. Пока мне футбол приносит радость — буду играть», — приводит слова Дзагоева Sport24.

В нынешнем сезоне Дзагоев провел 17 матчей за «Рубин», забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.