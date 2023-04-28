Пятибратов: По результату — топ, качество игры тоже порадовало

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«В чем были сильнее? В реализации. Остальные вопросы дискуссионные, у нас был план на игру, мы ему следовали. Было понятно, что "Динамо" будет атаковать при своих болельщиках. Мы немного подзакрылись и ждали шанс на быстрых атаках и "стандартах". Было достаточно моментов, могли еще забивать. "Динамо" тоже моменты создавало, хороший, плотный мужской матч. То, что мы два забили, — в этом были лучше, чем "Динамо".

В перерыве спокойно разговаривали, не было никакой накачки. Не думаю, что "Динамо" не вышло на второй тайм, первый тайм сложился не так, как они хотели. Не было острых моментов, они владели территорией. Мы были готовы к тому, что они начнут агрессивно, но мы не имели права просто ждать. Нам нужно было искать моменты, потому что в нашей ситуации в каждом матче надо забирать три очка.

В плане результату игра стоит особняком, это важная победа над сильным соперником на выезде. По большому счету в последних матчах мы сильно не провалились. По результату — топ, качество игры тоже порадовало, но мы можем больше атаковать и больше времени проводить с мячом», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Таким образом, у «Динамо» осталось 39 очков и оно занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Факела» теперь 21 пункт и 14-я