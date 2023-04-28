ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 22:03
    • ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в серии
  • 21:59
    • «Факел» неожиданно переиграл «Динамо»
  • 15:56
    • Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Пятибратов: По результату — топ, качество игры тоже порадовало

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел Динамо
    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итог матча против «Динамо» (2:0).

    Дмитрий Пятибратов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Пятибратов

    «В чем были сильнее? В реализации. Остальные вопросы дискуссионные, у нас был план на игру, мы ему следовали. Было понятно, что "Динамо" будет атаковать при своих болельщиках. Мы немного подзакрылись и ждали шанс на быстрых атаках и "стандартах". Было достаточно моментов, могли еще забивать. "Динамо" тоже моменты создавало, хороший, плотный мужской матч. То, что мы два забили, — в этом были лучше, чем "Динамо".

    В перерыве спокойно разговаривали, не было никакой накачки. Не думаю, что "Динамо" не вышло на второй тайм, первый тайм сложился не так, как они хотели. Не было острых моментов, они владели территорией. Мы были готовы к тому, что они начнут агрессивно, но мы не имели права просто ждать. Нам нужно было искать моменты, потому что в нашей ситуации в каждом матче надо забирать три очка.

    В плане результату игра стоит особняком, это важная победа над сильным соперником на выезде. По большому счету в последних матчах мы сильно не провалились. По результату — топ, качество игры тоже порадовало, но мы можем больше атаковать и больше времени проводить с мячом», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

    Таким образом, у «Динамо» осталось 39 очков и оно занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Факела» теперь 21 пункт и 14-я

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли «Спартак» и «Ростов» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Три очка для «россонери»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.86
    •
  • На «Амали Арене» намечается результативное месиво
  • «Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пол — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры