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    Хави: «Барса» не показала хорошей игры, было некомфортно все время

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Райо Вальекано
    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился комментарием после поражения от «Райо Вальекано» в матче 31-го тура Ла Лиги (1:2).

    Хави
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    Хави

    «Мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно все время. Нас наказали во втором голе, но мы старались до конца. У нас была вера и мужество, но "Райо" просто победил.

    Они оказывали на нас большое давление, и мы никогда не чувствовали себя комфортно. Это поражение нас раздражает.

    Осталось много матчей впереди. Ничего не сделано, и Ла Лига не выиграна, о чем я говорил много раз», — цитирует Хави Football Espana.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» продолжает возглавлять таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков. «Райо Вальекано» поднялся на девятую строчку, заработав 43 очка.

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