Хави: «Барса» не показала хорошей игры, было некомфортно все время

Главный тренер «Барселоны»поделился комментарием после поражения от «Райо Вальекано» в матче 31-го тура Ла Лиги (1:2).

«Мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно все время. Нас наказали во втором голе, но мы старались до конца. У нас была вера и мужество, но "Райо" просто победил.

Они оказывали на нас большое давление, и мы никогда не чувствовали себя комфортно. Это поражение нас раздражает.

Осталось много матчей впереди. Ничего не сделано, и Ла Лига не выиграна, о чем я говорил много раз», — цитирует Хави Football Espana.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» продолжает возглавлять таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков. «Райо Вальекано» поднялся на девятую строчку, заработав 43 очка.