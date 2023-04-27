Хави: «Барса» не показала хорошей игры, было некомфортно все время

«Мы не показали хорошей игры, нам было некомфортно все время. Нас наказали во втором голе, но мы старались до конца. У нас была вера и мужество, но "Райо" просто победил.
Они оказывали на нас большое давление, и мы никогда не чувствовали себя комфортно. Это поражение нас раздражает.
Осталось много матчей впереди. Ничего не сделано, и Ла Лига не выиграна, о чем я говорил много раз», — цитирует Хави Football Espana.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» продолжает возглавлять таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков. «Райо Вальекано» поднялся на девятую строчку, заработав 43 очка.