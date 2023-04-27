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    «Барселона» уступила «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» — «Барселона»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» на своем поле сенсационно переиграл «Барселона» со счетом 2:1.

    «Райо Вальекано»
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    «Райо Вальекано»

    На голы Альваро Гарсии и Франсиско Гарсии гости ответили лишь точным ударом престижа в исполнении Роберта Левандовского.

    Примера. 31-й тур
    Райо Вальекано — Барселона 2:1
    Голы: 1:0 — 19 Гарсия, 2:0 — 53 Фран Гарсия, 2:1 — 83 ЛевандовскийРайо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Паласон, Гарсия (Сальви Санчес, 80), Унаи Лопес (Чаваррия, 80), Оскар Валентин (Мумин, 89), Трехо (Сисс, 63), Камельо (де Томас, 89)Барселона: тер Стеген, Кунде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Бальде, де Йонг (Эрик Гарсия, 79), Педри (Кессиэ, 68), Гави (Торре, 79), Рафинья, Ферран Торрес (Фати, 57), ЛевандовскийПредупреждения: Бальде (32), Альба (34), Гави (36), Рафинья (61), Димитриевски (90)
    «Барселона» продолжает возглавлять таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков. «Райо Вальекано» поднялся на девятую строчку, заработав 43 очка.
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