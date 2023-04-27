«Райо Вальекано» — «Барселона»: счет матча 2:1, обзор голов

«Райо Вальекано» Фото: globallookpress.com
На голы Альваро Гарсии и Франсиско Гарсии гости ответили лишь точным ударом престижа в исполнении Роберта Левандовского.
Примера. 31-й тур
Райо Вальекано — Барселона 2:1
Голы: 1:0 — 19 Гарсия, 2:0 — 53 Фран Гарсия, 2:1 — 83 ЛевандовскийРайо Вальекано: Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Паласон, Гарсия (Сальви Санчес, 80), Унаи Лопес (Чаваррия, 80), Оскар Валентин (Мумин, 89), Трехо (Сисс, 63), Камельо (де Томас, 89)Барселона: тер Стеген, Кунде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Бальде, де Йонг (Эрик Гарсия, 79), Педри (Кессиэ, 68), Гави (Торре, 79), Рафинья, Ферран Торрес (Фати, 57), ЛевандовскийПредупреждения: Бальде (32), Альба (34), Гави (36), Рафинья (61), Димитриевски (90)