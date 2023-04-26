Гинер: Формат РПЛ надо менять

Президент ЦСКАпризнался, что готов поддержать изменение формата чемпионата России.

Ранее глава РПЛ Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

«Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка. Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все.

Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять.

Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».