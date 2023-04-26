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    Гинер: Формат РПЛ надо менять

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что готов поддержать изменение формата чемпионата России.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    Ранее глава РПЛ Алаев заявил, что в лиге может появиться плей-офф или третий круг с группами.

    «Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка. Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Это же надо запускать все.

  • РПЛ не изменит формат турнира перед следующим сезоном
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    • Я считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять.

    Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять», — приводит слова Гинера «Спорт-Экспресс».

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