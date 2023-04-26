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    Бабаев высказался о падении интереса к РПЛ

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев порассуждал о спаде интереса к чемпионату России.

    Роман Бабаев
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    Роман Бабаев

    «Да, к сожалению, ТВ-рейтинги сильно падают. Не могу сказать, что катастрофически, но проблема в том, что есть тенденция. Начиная с 2018 года и дальше каждый год все ниже и ниже — еще до Fan ID и изменения политической и внешнеполитической ситуации. Мне кажется, лучше самим попытаться вовремя понять, почему так происходит и возможно ли это изменить, чем ждать, когда совсем со дна постучат, и попытаться что-то исправить.

    Потому что по реформе Кубка России, если помните, тоже было много опасений и возражений, что это не самая эффективная модель — экономически и спортивно не будет никакого улучшения. Но мы видим, что это не совсем так. Понятно, что много вопросов по формату, но формат дал другие преимущества. Возможно, какой-то тюнинг нужно будет провести по Кубку, чтобы учесть тот опыт, который мы получили, но думаю, что даже скептики признают, что в целом эксперимент был удачным. С точки зрения финансов даже не обсуждается — цифры об этом говорят. По чемпионату — повторюсь, что надо подумать и обсудить. Решения никакого не было, кроме формирования рабочей группы», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

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