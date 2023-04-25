Гасперини: «Аталанте» нужно было хорошо играть во всех компонентах против «Ромы»

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (3:1).

«"Аталанта" никогда не была в плохой физической форме, но чтобы добиться результата против "Ромы", нам, безусловно, нужна отличная игра, и мы к этому были готовы.

Каждый матч уникален, нужно играть более 90 минут на наших сильных сторонах. Нам нужно хорошо играть во всех компонентах, так как "Рома" — сильная команда», — цитирует Гасперини DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» набрала 52 очка и закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Ромы» осталось 56 баллов и пятая строчка.