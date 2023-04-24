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    Пиоли: «Милан» играл недостаточно остро, но контролировал игру

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    Наставник «Милана» Стефано Пиоли подвел итог матча против «Лечче» (2:0).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Команда была терпелива, но недостаточно остро действовала на финальной трети поля, принимая слишком много неверных решений. Но мы контролировали игру так, как и ожидали, и едва ли сталкивались с какими-либо рисками.

    Я говорил команде, что следующие матчи, с "Лечче" и "Ромой", окажут решающее влияние на наше место в таблице. И никакой другой мотивации нам не надо. Мы должны выиграть как можно больше матчей. У нас были сложные времена, но мы преодолели трудности и теперь должны продолжать двигаться вперед», — приводит слова Пиоли Football Italia.

    Заработанные три очка позволили «Милану» набрать 56 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. У «Лечче» 28 пунктов и шестнадцатая строчка.

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