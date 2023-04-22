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    Марез прокомментировал свой хет-трик в матче с «Шеффилд Юнайтед»

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед
    Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез считает, что важен не его хет-трик, а выход в финал Кубка Англии. «Горожане» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в матче полуфинала турнира.

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    «Хет-трик — это очень здорово, но самое главное, что нам удалось выйти в финал после двух-трех лет подряд, когда мы доходили до полуфинала и проигрывали. Сегодня мы хотели обязательно показать хорошую игру и выйти в финал.

    Это очень много значит. Каждый сезон, обладая таким составом и таким тренером, мы очень хотим пройти как можно дальше в каждом турнире. Выйти в финал Кубка в этой стране — потрясающий результат. Теперь нам нужно сконцентрироваться на чемпионате и следующей игре с "Арсеналом", — сказал Марез ITV Sport.

    В финале "Ман Сити" будет играть с победителем пары "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон".

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