Марез прокомментировал свой хет-трик в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Вингер «Манчестер Сити»считает, что важен не его хет-трик, а выход в финал Кубка Англии. «Горожане» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в матче полуфинала турнира.

«Хет-трик — это очень здорово, но самое главное, что нам удалось выйти в финал после двух-трех лет подряд, когда мы доходили до полуфинала и проигрывали. Сегодня мы хотели обязательно показать хорошую игру и выйти в финал.

Это очень много значит. Каждый сезон, обладая таким составом и таким тренером, мы очень хотим пройти как можно дальше в каждом турнире. Выйти в финал Кубка в этой стране — потрясающий результат. Теперь нам нужно сконцентрироваться на чемпионате и следующей игре с "Арсеналом", — сказал Марез ITV Sport.

В финале "Ман Сити" будет играть с победителем пары "Манчестер Юнайтед" — "Брайтон".