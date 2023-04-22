«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: счет матча 3:2, обзор голов

В 32-м туре АПЛна своем поле со счетом 3:2 обыграл

На перерыв команды ушли без забитых мячей. В начале второй половины было забито 3 гола. Дубль у «мерсисайдцев» сделал Диогу Жота. Одним мячом ответили гости, автором которого стал Неко Уильямс.

На 67-й минуте Морган Гиббс-Уайт сравнял счет, однако Мохаммед Салах все-таки принес «Ливерпулю» победу, забив на 70-й минуте встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Ноттингем Форест 3:2 Голы: 1:0 Диогу Жота (47'), 1:1 Неко Уильямс (51'), 2:1 Диогу Жота (55'), 2:2 Морган Гиббз-Уайт (67'), 3:2 Мохамед Салах (70') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо (Тьяго Алькантара, 60'), Кёртис Джонс (Джеймс Милнер, 81'), Мохамед Салах, Коди Матес Гакпо (Дарвин Нуньес, 60'), Диогу Жота (Луис Диас, 81') Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Андре Айю, 87'), Ремо Фройлер (Бреннан Джонсон, 76'), Морган Гиббз-Уайт, Ренан Лоди (Сэм Сарридж, 87'), Орел Мангала, Данило, Неко Уильямс, Скотт Маккена (Джо Уорролл, 30'), Мусса Ньякат, Фелипе (Эммануэль Деннис, 87'), Кейлор Навас Предупреждение: Неко Уильямс (83')

«Ливерпуль» набрал 50 очков и занимает 7-е место в таблице АПЛ. У «Ноттингем Форест» 27 пунктов и 19-е место.

В другом матче «Кристал Пэлас» и «Эвертон» сыграли нулевую ничью.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Эвертон 0:0 Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Эберечи Эзе, Шейк Омар Траоре (Лука Миливоевич, 78'), Джеффри Шлупп (Уилл Хьюз, 71'), Майкл Олисе, Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 71'), Джордан Айю Эвертон: Демарай Грей (Бен Годфри, 82'), Доминик Калверт-Льюин (Ниль Мопе, 90'), Дуайт Макнил, Идрисса Гейе, Джеймс Гарнер, Алекс Айуоби, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Джордан Пикфорд Предупреждения: Тайрик Митчелл (27'), Мэйсон Холгейт (37'), Доминик Калверт-Льюин (63'), Мэйсон Холгейт (80')

У «орлов» после матча 37 пунктов и 12-е место, «Эвертон» имеет 28 пунктов и занимает 18-ю позицию в зоне вылета.