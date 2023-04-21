Тен Хаг: Когда делаешь такие ошибки, сложно одержать победу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей».

Встреча закончилась победой испанцев со счетом 3:0. В первом матче была зафиксирована ничья 2:2.

«Очевидно, что, когда совершаешь такие ошибки, выиграть матч сложно. Мы обязаны играть лучше. Мы не были собраны. Мы принимали неверные решения, проигрывали единоборства.

У соперника было больше страсти, желания. Например, в эпизоде со вторым голом. При таком раскладе сложно побеждать в матчах топ-класса. От такого не убежишь, так что надо исправиться и проявить характер.

Дело не в травмах. Дело в игроках. Они должны играть. Я верю в их способности и полностью им доверяю. Сегодня мы были недостаточно хороши. Мы демонстрировали хорошую игру во многих матчах. Но сегодня мы не были готовы к игре. Такого не должно случаться, если играешь за МЮ», — цитирует тен Хага пресс-служба УЕФА.

В полуфинале турнира «Севилья» сыграет с «Ювентусом».Отметим, что первые матчи данной стадии пройдут 11 мая. Ответные — 18-го числа.