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    • «Севилья» разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги Европы
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    Тен Хаг: Когда делаешь такие ошибки, сложно одержать победу

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Встреча закончилась победой испанцев со счетом 3:0. В первом матче была зафиксирована ничья 2:2.

    «Очевидно, что, когда совершаешь такие ошибки, выиграть матч сложно. Мы обязаны играть лучше. Мы не были собраны. Мы принимали неверные решения, проигрывали единоборства.

    У соперника было больше страсти, желания. Например, в эпизоде со вторым голом. При таком раскладе сложно побеждать в матчах топ-класса. От такого не убежишь, так что надо исправиться и проявить характер.

    Дело не в травмах. Дело в игроках. Они должны играть. Я верю в их способности и полностью им доверяю. Сегодня мы были недостаточно хороши. Мы демонстрировали хорошую игру во многих матчах. Но сегодня мы не были готовы к игре. Такого не должно случаться, если играешь за МЮ», — цитирует тен Хага пресс-служба УЕФА.

    В полуфинале турнира «Севилья» сыграет с «Ювентусом».Отметим, что первые матчи данной стадии пройдут 11 мая. Ответные — 18-го числа.

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