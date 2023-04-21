Каземиро объяснил, почему «МЮ» проиграл «Севилье» и вылетел из ЛЕ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал поражение от(0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Они превосходили нас на протяжении всего матча.

Говоря о противостоянии в целом, мы могли добиться большего на "Олд Траффорд", потому что мы здорово там играли и могли повести 3:0 или даже 4:0, но не смогли убить интригу.

Оправданий не может быть, потому что мы "Манчестер Юнайтед". Мы знали, что здесь очень непросто играть, пусть даже "Севилья" не лучшим образом выступает в чемпионате.

Просто нам не удалось хорошо сыграть», — приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА.

В полуфинале ЛЕ «Севилья» сыграет с «Ювентусом».