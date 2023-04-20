Индзаги: «Интер» заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера»подвел итоги ничейного матча с «Бенфикой» (3:3) в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень рады. Важный вечер для каждого члена нашего клуба. Мы провели отличный матч и заслужили общую победу в противостоянии с очень серьезной командой, которая проиграла всего два матча за восемь месяцев до встречи с нами.

Мы заслужили этот полуфинал. Мы мечтали о нем и добились своего. Будем стараться. Я рад за ребят и за путь, который они проделали. Мы попали в очень непростую группу с "Баварией" и "Барселоной", но хорошо показали себя.

Мы были едины с нашими болельщиками. И они здорово нам помогли. Мы каждый день трудимся ради таких вот моментов. Нам в "Интере" долгие годы не хватало их», — сказал Индзаги пресс-службе УЕФА.

В первом четвертьфинальном матче «Интер» в гостях обыграл соперника со счетом 2:0. Таким образом, миланский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с «Миланом».