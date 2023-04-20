ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Индзаги: «Интер» заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Интер Португалия Бенфика
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги ничейного матча с «Бенфикой» (3:3) в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Мы очень рады. Важный вечер для каждого члена нашего клуба. Мы провели отличный матч и заслужили общую победу в противостоянии с очень серьезной командой, которая проиграла всего два матча за восемь месяцев до встречи с нами.

    Мы заслужили этот полуфинал. Мы мечтали о нем и добились своего. Будем стараться. Я рад за ребят и за путь, который они проделали. Мы попали в очень непростую группу с "Баварией" и "Барселоной", но хорошо показали себя.

    Мы были едины с нашими болельщиками. И они здорово нам помогли. Мы каждый день трудимся ради таких вот моментов. Нам в "Интере" долгие годы не хватало их», — сказал Индзаги пресс-службе УЕФА.

    В первом четвертьфинальном матче «Интер» в гостях обыграл соперника со счетом 2:0. Таким образом, миланский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с «Миланом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» переиграет севильцев
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Все может решиться в дополнительное время
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Голов будет много, а туринцы добудут викторию!
  • «Спортинг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры