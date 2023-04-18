Колосков заявил, что поездка в Африку нанесет серьезный удар по бюджету РФС

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о том, что сборнаяможет провести товарищеский матч с

«Камерун — одна из сильнейших команд в Африке. В недавнем прошлом — вообще одна из сильнейших команд мира. В стране есть футбольные традиции.

Тут вопрос в том, стоит ли игра свеч. Одно дело, если Камерун прилетит в Москву — тогда финансовых затрат немного.

С другой стороны, поездка в Африку нанесет серьезный удар по бюджету Российского футбольного союза.

Здесь должны решать руководители РФС. Если игру наметят на лето, то ребят не будет смысла дергать из отпуска после завершения тяжелого сезона», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что сборная России, скорее всего, откажется от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.