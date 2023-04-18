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    Колосков заявил, что поездка в Африку нанесет серьезный удар по бюджету РФС

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна Товарищеские матчи
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Камерун — одна из сильнейших команд в Африке. В недавнем прошлом — вообще одна из сильнейших команд мира. В стране есть футбольные традиции.

    Тут вопрос в том, стоит ли игра свеч. Одно дело, если Камерун прилетит в Москву — тогда финансовых затрат немного.

    С другой стороны, поездка в Африку нанесет серьезный удар по бюджету Российского футбольного союза.

    Здесь должны решать руководители РФС. Если игру наметят на лето, то ребят не будет смысла дергать из отпуска после завершения тяжелого сезона», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

  • Сборная России может провести товарищеские матчи с командами из Африки
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