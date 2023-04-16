«Монако» — «Лорьян»: счет матча 3:1, обзор голов

одержало уверенную победу над(3:1) в матче 31-го тура французской Первой лиги.

Первый гол хозяева забили на 14-й минуте встречи. Отличился нападающий «Монако» Крепен Дьятта.

Уже на 28-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Полузащитник команды Александр Головин зарядил в правый угол ворот из штрафной — 2:0.

На 55-й минуте форвард хозяев Кевин Фолланд сделал счет разгромным, забив 3-й гол своей команды.

На 86-й минуте «Лорьян» забил гол престижа. Арбитр назначил пенальти в ворота «Монако» и нападающий гостей Ибраима Коне уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Лорьян 3:1 Голы: 2:0 Александр Головин (28'), 3:0 Кевин Фолланд (55'), 3:1 Ибраима Коне (пенальти) (86') Монако: Александр Нюбель, Вандерсон, Аксель Дисаси, Гильермо Марипан, Каю Энрике, Крепин Дьятта (Магнес Аклиуше, 90'), Юссуф Фофана, Мохамед Камара (Элиот Матазо, 76'), Александр Головин (Исмаил Якобс, 76'), Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 90'), Кевин Фолланд (Элисс Бен-Сегир, 76') Лорьян: Бамба Дьенг (Сирине Дукуре, 75'), Yoann Cathline (Дарлин Йонгва, 46'), Жан-Виктор Макенго (Адиль Аушиш, 46'), Жюльен Понсо (Бонке Инносент, 63'), Стефан Диарра (Ибраима Коне, 46'), Лоран Абергель, Венсан Ле Гофф, Монтассар Тальби, Бамо Мейте, Игор Силва, Вито Манноне Предупреждение: Игор Силва (25')

После этого матча «Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги с 61-м баллом в копилке. «Лорьян» располагается на 10-й позиции (45).