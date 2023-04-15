«Ренн» — «Реймс»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу над(3:0) в матче 31-го тура французской Первой лиги.

Первый гол хозяева забили уже на 9-й минуте встречи. Нападающий «Ренна» Жереми Доку со средней дистанции совершил голевой удар по центру ворот — 1:0.

Спустя всего 10 минут игрового времени все тот же Жереми Доку забил гол и удвоил преимущество своей команды. Форвард отправил мяч в пустые ворота после отличной передачи от партнера по команде.

На 67-й минуте «Ренн» забил 3-й гол и поставил точку в этом матче. Защитник команды Артур Теате завершил отличную комбинацию команды ударом в угол ворот.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Реймс 3:0 Гол: 3:0 Артур Теате (68') Ренн: Стив Манданда, Амари Траоре, Варме Омари, Артур Теате, Биргер Мелинг, Жереми Доку (Ибрахим Салах, 75'), Бенжамен Буриго (Ловро Майер, 83'), Лесли Угочукву (Батист Сантамария, 75'), Флавьен Тэт (Дезире Дуэ, 68'), Арно Калимуэндо (Карл Токо Экамби, 68'), Амин Гуири Реймс: Фоларин Балогун, Алексис Флипс (Максим Бузи, 46'), Арбер Зенели (Митчелл ван Берген, 46'), Дзюня Ито (Кай Сирхёйс, 77'), Маршал Манетси, Valentin Atangana Edoa (Камори Думбия, 70'), Тибо де Смет (Дион Лопи, 46'), Юнис Абдельхамид, Эммануэль Агбаду, Томас Фоке, Йеванн Диуф Предупреждения: Лесли Угочукву (46'), Маршал Манетси (80'), Эммануэль Агбаду (82')

«Ренн» занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги с 53 очками в активе. «Реймс» располагается на 8-й позиции (47).