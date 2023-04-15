«Лейпциг» — «Аугсбург»: счет матча 3:2, обзор голов

на своем поле обыграл(3:2) в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Первый гол забили гости уже на 5-й минуте встречи. Полузащитник «Аугсбурга» Арне Майер получил отличную передачу в штрафной и отправил мяч в ворота под перекладину.

Спустя всего 5 минут игрового времени хозяевам удалось сравнять счет. Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль нанес удар в одно касание и попал точно в правый угол ворот.

На 32-й минуте встречи хозяева и вовсе вышли вперед. Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер получил передачу от партнера по команде, освободился от опеки и попал в ворота точным ударом — 2:1.

Спустя всего 3 минуты Тимо Вернер сделал дубль, оправив мяч под перекладину ворот. Без шансов для голкипера соперника.

На 82-й минуте «Аугсбург» побежал отыгрываться. Полузащитник гостей Рубен Варгас в касание отправил мяч в нижний правый угол ворот. Итоговый результат — 3:2 в пользу «Лейпцига».

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Аугсбург 3:2 Голы: 3:1 Арне Майер (5'), 2:1 Тимо Вернер (32'), 3:1 Тимо Вернер (35'), 3:2 Рубен Варгас (82') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Лукас Клостерман, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Бенджамин Хенрихс, Кевин Кампль (Конрад Лаймер, 79'), Амаду Айдара, Давид Раум (Абду Диалло, 85'), Доминик Собослаи (Марцель Хальстенберг, 85'), Тимо Вернер (Андре Силва, 85'), Даниэль Ольмо (Кристофер Нкунку, 73') Аугсбург: Мадс Педерсен, Дион Дрена Белё (Ирвин Кардона, 61'), Арне Майер (Рубен Варгас, 61'), Иагу, Эльвис Реджбечай, Арне Энгелс (Юлиан Баумгартлингер, 46'), Роберт Гумни (Фредрик Йенсен, 38'), Феликс Удуохай (Renato De Palma Veiga, 78'), Джеффри Гауэлеу, Максимилиан Бауэр, Томаш Коубек Предупреждения: Феликс Удуохай (48'), Иагу (49'), Джеффри Гауэлеу (63'), Давид Раум (74'), Андре Силва (90 + 1')

После этого матча «красные быки» занимают 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 51-м баллом в активе. «Аугсбург» располагается на 14-й позиции (29).