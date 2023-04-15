«Лейпциг» — «Аугсбург»: счет матча 3:2, обзор голов

Первый гол забили гости уже на 5-й минуте встречи. Полузащитник «Аугсбурга» Арне Майер получил отличную передачу в штрафной и отправил мяч в ворота под перекладину.
Спустя всего 5 минут игрового времени хозяевам удалось сравнять счет. Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль нанес удар в одно касание и попал точно в правый угол ворот.
На 32-й минуте встречи хозяева и вовсе вышли вперед. Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер получил передачу от партнера по команде, освободился от опеки и попал в ворота точным ударом — 2:1.
Спустя всего 3 минуты Тимо Вернер сделал дубль, оправив мяч под перекладину ворот. Без шансов для голкипера соперника.
На 82-й минуте «Аугсбург» побежал отыгрываться. Полузащитник гостей Рубен Варгас в касание отправил мяч в нижний правый угол ворот. Итоговый результат — 3:2 в пользу «Лейпцига».
После этого матча «красные быки» занимают 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 51-м баллом в активе. «Аугсбург» располагается на 14-й позиции (29).