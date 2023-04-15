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    «Атлетик» одержал уверенную победу над «Реал Сосьедадом»

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Атлетик» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»
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    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»

    Первый гол хозяева забили на 33-й минуте встречи. Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс совершил голевой удар из пределов штрафной, пробив в левый угол ворот.

    На 70-й минуте все тот же Иньяки Уильямс удвоил преимущество своей команды точным ударов в девятку ворот — 2:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Реал Сосьедад 2:0
    Гол: 2:0 Иньяки Уильямс (70') Атлетик: Унай Симон, Андер Капа (Даниэль Вивиан, 62'), Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Дани Гарсия, Микель Весга, Иньяки Уильямс (Андер Эррера, 89'), Ойан Сансет (Икер Муньяин, 78'), Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 78'), Горка Гурусета (Рауль Гарсия, 62') Реал Сосьедад: Такефуса Кубо, Микель Оярсабаль (Мохамед-Али Чо, 61'), Микель Мерино, Давид Сильва (Роберт Наварро, 82'), Брайс Мендес (Андер Барренечеа, 46'), Мартин Субименди, Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Андони Горосабель (Ариц Элустондо, 46'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Горка Гурусета (45 + 3'), Дани Гарсия (47'), Игор Субельдия (51'), Робен Ле Норман (66'), Йерай Альварес (80'), Даниэль Вивиан (83')

    После этого матча «Атлетик» занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры с 43 очками в активе. «Реал Сосьедад» располагается на 4-й позиции (51).

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