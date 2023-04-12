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    Кассано о Моуринью: Его помнят в «Реале», потому что он играл в ужасный футбол

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    Экс-форвард «Ромы» Антонио Кассано выступил с критикой в адрес главного тренера «римлян» Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Моуринью помнят в "Реале" только потому, что он играл в ужасный футбол. Поэтому его уволили. Я никогда не критиковал Моуринью как человека, я не знаю его лично, поэтому не могу его судить. Я буду продолжать критиковать его в футбольном плане.

    Я знаю, куда он может засунуть свои трофеи... Вы знаете, куда! Моуринью может выиграть все, что захочет, но он выставляет "Рому" в непристойном свете. Он выигрывал всевозможные трофеи, но его футбол всегда был ужасным.

    Он должен понимать, что он плохой тренер. Как только он решит завершить карьеру, всем будет на него насрать», — сказал Кассано в эфире Bobo TV.

    Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

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