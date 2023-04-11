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    Талалаев об отставке Бердыева: Наверное, руководство «Сочи» не устроили победы над ЦСКА и «Динамо»

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    Известный тренер Андрей Талалаев прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Такова тренерская судьба. Когда ты подписываешь контракт, ты знаешь, что тебя уволят. Быстро или медленно это произойдет, зависит от игры и результатов.

    К сожалению, наверное, не устроило руководителей, что команда Бердыева забрала очки у признанных лидеров чемпионата, они обыграли ЦСКА (2:0) и "Динамо" (2:0).

    Дай бог, чтобы следующий тренер сумел это сделать», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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    • Бердыев возглавил «Сочи» во время зимней паузы в чемпионате России. Под руководством 70-летнего специалиста южане провели пять матчей, в которых одержали две победы и потерпели три поражения.

    «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

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