Талалаев об отставке Бердыева: Наверное, руководство «Сочи» не устроили победы над ЦСКА и «Динамо»

Известный тренерпрокомментировал уходс поста главного тренера

«Такова тренерская судьба. Когда ты подписываешь контракт, ты знаешь, что тебя уволят. Быстро или медленно это произойдет, зависит от игры и результатов.

К сожалению, наверное, не устроило руководителей, что команда Бердыева забрала очки у признанных лидеров чемпионата, они обыграли ЦСКА (2:0) и "Динамо" (2:0).

Дай бог, чтобы следующий тренер сумел это сделать», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Бердыев возглавил «Сочи» во время зимней паузы в чемпионате России. Под руководством 70-летнего специалиста южане провели пять матчей, в которых одержали две победы и потерпели три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.