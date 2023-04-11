Семшов назвал неожиданностью увольнение Бердыева из «Сочи»

Бывший полузащитник московского «Динамо»высказался об увольнении главного тренера «Сочи», а также прокомментировал назначенииисполняющим обязанности главного тренера.

«Для меня увольнение Бердыева — это неожиданность, потому что он был назначен только зимой. Да, команда выигрывала и проигрывала, но, может, и из-за чего-то другого его уволили.

С другой стороны, так быстро команду нельзя построить, тем более Бердыев давно не работал в РПЛ.

У Хохлова однозначно получится, я в нём уверен. Дмитрий — опытный футболист, уже поработавший главным тренером. Сейчас у него в "Сочи" точно получится, потому что любой тренер делает какие-то выводы.

Дмитрий с большим энтузиазмом и рвением приступит к работе в "Сочи". Тем более он знает коллектив, кто чем дышит. Я его буду поддерживать», — приводит слова Семшова «Чемпионат».