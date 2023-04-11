ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
  • 10:20
    • Квартальнов — главный тренер минского «Динамо»
    Все новости спорта

    Семшов назвал неожиданностью увольнение Бердыева из «Сочи»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Сочи
    Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался об увольнении главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева, а также прокомментировал назначении Дмитрия Хохлова исполняющим обязанности главного тренера.

    Курбан Бердыев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Курбан Бердыев

    «Для меня увольнение Бердыева — это неожиданность, потому что он был назначен только зимой. Да, команда выигрывала и проигрывала, но, может, и из-за чего-то другого его уволили.

    С другой стороны, так быстро команду нельзя построить, тем более Бердыев давно не работал в РПЛ.

    У Хохлова однозначно получится, я в нём уверен. Дмитрий — опытный футболист, уже поработавший главным тренером. Сейчас у него в "Сочи" точно получится, потому что любой тренер делает какие-то выводы.

  • Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи»
  • Читайте по теме

    • Дмитрий с большим энтузиазмом и рвением приступит к работе в "Сочи". Тем более он знает коллектив, кто чем дышит. Я его буду поддерживать», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» и «Бавария» забьют друг другу
  • «Манчестер Сити» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Бенфика» и «Интер» много не забьют
  • «Бенфика» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • «Реал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Бенфика — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Гахов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шварцман — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фриц — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры