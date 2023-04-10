Кержаков назвал настоящую причину ухода из «Кармиотиссы»

рассказал подробности своего ухода с поста главного тренера кипрской

Ранее Кержаков признался, что принял решение покинуть «Кармиотиссу» по ходу матча.

« На 12-й минуте ко мне подошел спортивный директор: "Нужно сделать такие-то замены". Я ответил: "Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста". Спортдир повторил: "Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин (владелец клуба — прим.), сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого — заменить".

Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал.

В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: "Нам сказали, что сегодня мы больше не играем".

В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках, при этом довольно неплохо.

Почему вышел на второй тайм? Чувствовал ответственность перед ребятами. В перерыве я сказал: "Парни, вы все понимаете, это не футбол. Но у нас есть еще 45 минут. Они будут последними для меня в этом клубе, но вам еще здесь играть. У вас длинные карьеры, давайте сыграем для себя и попытаемся что-то изменить".

Конечно, во втором тайме все понимали, что я уже не мог так руководить командой», — приводит слова Кержакова Sports.ru.