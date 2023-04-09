Зобнин считает, что «Спартак» в матче с «Динамо» наиграл на победу

Роман Зобнин Фото: globallookpress.com
«Мы не особо довольны своей игрой, потому что нам хочется большего. У "Спартака" сегодня были хорошие моменты — нам нужно было их использовать.
Мы могли побеждать "Динамо", но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого нам пришлось даже отыгрываться.
С учётом того, что по ходу матча мы проигрывали, то, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам мы наиграли на победу.
Каждому футболисту "Спартака" надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».
«Спартак» набрал 42 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. «Динамо» с 36 баллами идет шестым.