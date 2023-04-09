Зобнин считает, что «Спартак» в матче с «Динамо» наиграл на победу

Полузащитник московского «Спартака»подвел итоги матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

«Мы не особо довольны своей игрой, потому что нам хочется большего. У "Спартака" сегодня были хорошие моменты — нам нужно было их использовать.

Мы могли побеждать "Динамо", но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого нам пришлось даже отыгрываться.

С учётом того, что по ходу матча мы проигрывали, то, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам мы наиграли на победу.

Каждому футболисту "Спартака" надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 42 очка и занимает третье место в таблице РПЛ. «Динамо» с 36 баллами идет шестым.