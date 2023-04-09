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    «Крылья Советов» в гостях одержал победу над «Сочи»

    «Сочи» — «Крылья Советов»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Крылья Советов» обыграл «Сочи» (2:1) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    Первый гол забили гости на 52-й минуте встречи. Голевым ударом отличился защитник «Крыльев» Илья Гапонов.

    Гости сумели удвоить свое преимущество на 73-й минуте встречи голу другого защитника команды Фернандо Костанцы.

    Уже на 87-й минуте встречи сочинцы побежали отыгрываться, но было слишком поздно. Единственный гол в ворота «Крыльев» забил полузащитник команды Кристиан Нобоа.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Крылья Советов 1:2
    Голы: 0:1 Илья Гапонов (52'), 0:2 Фернандо Костанца (73'), 1:2 Кристиан Нобоа (87') Сочи: Денис Адамов, Игорь Юрганов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов, Никита Бурмистров, Владислав Сарвели, Артур Юсупов Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Илья Гапонов, Роман Евгеньев, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Юрий Горшков, Амар Рахманович, Владимир Писарский, Бенхамин Гарре Предупреждения: Кристиан Нобоа (83'), Максим Витюгов (90+4')

    После этого матча «Крылья Советов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Сочи» располагается на 9-й строчке (31).

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