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    «Хоффенхайм» уверенно победил «Шальке»

    «Хоффенхайм» — «Шальке»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» в родных стенах переиграл «Шальке» со счетом 2:0.

    «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»

    Три очка для хозяев поля обеспечили автогол Алекса Крала и точный удар Ильхаса Бегу.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Шальке 04 2:0
    Голы: 1:0 Алекс Краль (автогол) (22'), 2:0 Ила Бебу (пенальти) (71') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт (Озан Кабак, 46'), Джон Брукс, Кевин Акпогума, Павел Кадержабек, Андрей Крамарич (Том Бишоф, 64'), Деннис Гайгер (Себастьян Руди, 64'), Финн Оле Беккер, Анхелиньо, Кристоф Баумгартнер, Ила Бебу (Умут Тохумджу, 78') Шальке 04: Микаэль Фрей (Симон Теродде, 71'), Мариус Бюльтер, Родриго Саласар (Доминик Дрекслер, 79'), Тим Скарке (Keke Topp, 71'), Алекс Краль, Том Краус (Данни Латца, 71'), Томас Ауэян (Мехмет-Джан Айдын, 36'), Хеннинг Матрициани, Майя Йосида, Седрик Бруннер, Ральф Ферман Предупреждение: Деннис Гайгер (40')

    Победа позволила «Хоффенхайму» набрать 28 очков и подняться на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Шальке» остался 21 пункт и последняя строчка.

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