ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ
    Все новости спорта

    Анчелотти прокомментировал поражение от «Вильярреала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Вильярреал
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 28-го тура против «Вильярреала» (2:3).

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Матч получился сложным, нам было сложно возвращать себе мяч, потому что соперник здорово с ним обращается. У нас были возможности забить, мы могли повести 3:1 и снизить темп игры, но этого не случилось. К тому же мы не очень хорошо оборонялись. Это можно было делать лучше.

    Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно. Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.

    Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду с "Челси" — это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность.

    Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с Барселоной», — приводит слова Анчелотти AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 59 баллами продолжает занимать второе место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» набрал 47 пунктов и поднялся на пятую позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли Адесанья реванш у Перейры?
  • Адесанья — Перейра. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Продлит ли «Арсенал» свою победную серию?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • ЦСКА сенсационно потеряет очки в матче с «Химками»?
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.42
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Адесанья — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 07:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры