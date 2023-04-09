Анчелотти прокомментировал поражение от «Вильярреала»

Главный тренер «Реала»подвел итоги матча 28-го тура против «Вильярреала» (2:3).

«Матч получился сложным, нам было сложно возвращать себе мяч, потому что соперник здорово с ним обращается. У нас были возможности забить, мы могли повести 3:1 и снизить темп игры, но этого не случилось. К тому же мы не очень хорошо оборонялись. Это можно было делать лучше.

Честно говоря, сейчас сложно быть мотивированными на все 100%. Но это вполне естественно. Если ты не мотивирован на 100%, то должен превосходить соперника по игре, однако мы не были организованными и не могли отобрать мяч. Мы не использовали свои моменты, в отличие от последних матчей.

Мы знали, что будет тяжело, но матч в среду с "Челси" — это другая история. Сегодня температура нашего двигателя немного упала, но в среду он будет работать на полную мощность.

Ротация была неминуема, потому что мы сильно устали после матча с Барселоной», — приводит слова Анчелотти AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 59 баллами продолжает занимать второе место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» набрал 47 пунктов и поднялся на пятую позицию.