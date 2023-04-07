Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде действующий чемпион Испании «Реал» примет «Вильярреал». За ходом матча 28-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов. На счету «Реала» 59 очков в 27-ми матчах: 18 побед, 5 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 57:21.

Свой последний матч мадридцы проводили в рамках ответной встречи полуфинала кубка Испании против «Барселоны». После поражения с минимального счета на «Сантьяго Бернабеу» (0:1) мадридцы в гостях разгромили каталонский клуб со счетом 4:0 и вышли в финал.

В крайнем туре чемпионата Испании «Реал» принимал дома «Вальядолид» (6:0) и не оставил шансов своему сопернику, отправив в ворота гостей 6 безответных мячей. Хет-трик на свой счет записал лучший бомбардир мадридцев Карим Бензема.

«Вильярреал»

Подопечные Кике Сетьена по итогам 27-ми туров Ла Лиги занимают 6-е место в турнирной таблице. На счету «Вильярреала» 44 очка: 13 побед 5 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 34:24.

Беспроигрышная серия «Вильярреала» в чемпионате составляет 5 матчей. За этот период «желтая подлодка» одержала 4 победы и один раз сыграла вничью. Последний раз коллектив Кике Сетьена проигрывал в Ла Лиге 18 февраля, уступив на везде «Мальорке» (2:4).

В предыдущем туре «Вильярреал» принимал «Реал Сосьедад» и обыграл соперника со счетом 2:0. Для «желтой подлодки» это вторая сухая победа подряд. Ранее «Вильярреал» с разгромным счетом переиграл на выезде «Осасуну» (3:0).

Личные встречи

В первом круге «Вильярреал» дома одержал победу со счетом 2:1. Всего за 10 последних матчей на счету «Реала» 4 победы, «Вильярреал» выиграл одну встречу и еще 5 раз команды сыграли между собой вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.05.