Куртуа: Имидж «Реала» на «Камп Ноу» был важен

Вратарь «Реала»подвел итоги победы над «Барселоной» (4:0) и выход в финал Кубка Испании.

Напомним, что в первом поединке этих команд в Мадриде победили каталонцы со счетом 1:0.

«Это мой первый финал Кубка с "Реалом", я очень счастлив. Путь был тяжелым: "Вильярреал" вдали от дома, "Атлетико", "Барса"… но мы здесь, в финале. Очень горжусь.

Что сказал Анчелотти в перерыве? Ничего, что мы продолжаем в том же духе. В Суперкубке Испании мы играли не очень хорошо, дома в Кубке у нас не все получалось, здесь, в Ла Лиге, мы могли выиграть, но не смогли, и сегодня была возможность.

Имидж "Реала" на "Камп Ноу" был важен. Я очень счастлив», — приводит слова Куртуа AS.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 6 мая.