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    Куртуа: Имидж «Реала» на «Камп Ноу» был важен

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Барселона Реал Мадрид
    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победы над «Барселоной» (4:0) и выход в финал Кубка Испании.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    Напомним, что в первом поединке этих команд в Мадриде победили каталонцы со счетом 1:0.

    «Это мой первый финал Кубка с "Реалом", я очень счастлив. Путь был тяжелым: "Вильярреал" вдали от дома, "Атлетико", "Барса"… но мы здесь, в финале. Очень горжусь.

    Что сказал Анчелотти в перерыве? Ничего, что мы продолжаем в том же духе. В Суперкубке Испании мы играли не очень хорошо, дома в Кубке у нас не все получалось, здесь, в Ла Лиге, мы могли выиграть, но не смогли, и сегодня была возможность.

    Имидж "Реала" на "Камп Ноу" был важен. Я очень счастлив», — приводит слова Куртуа AS.

    В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны». Матч состоится 6 мая.

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