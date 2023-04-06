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    Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 37-м месте

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    Сборная Аргентины занимает первое место в обновленной версии рейтинга ФИФА, который был опубликован на официальном сайте организации.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Впервые с 2017 года рейтинг возглавила сборная из Южной Америки.

    На втором месте находится Франция, а на третьем — Бразилия.

    Сборная России осталась на 37-й строчке. Украина занимает 30-е место.

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    • Напомним, сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира в Катаре, выиграв в финале у Франции.

    Топ-10 сборных рейтинга ФИФА:

    1 (2). Аргентина — 1840,93 очка;

    2 (3). Франция — 1838,45;

    3 (1). Бразилия — 1834,21;

    4 (4). Бельгия — 1792,53;

    5 (5). Англия — 1792,43;

    6 (6). Нидерланды — 1731,23;

    7 (7). Хорватия — 1730,02;

    8 (8). Италия — 1713,66;

    9 (9). Португалия — 1707,22;

    10 (10). Испания — 1682,85…

    37 (37). Россия — 1495,53.

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