Сборная Аргентины возглавила рейтинг ФИФА, Россия осталась на 37-м месте

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Впервые с 2017 года рейтинг возглавила сборная из Южной Америки.
На втором месте находится Франция, а на третьем — Бразилия.
Сборная России осталась на 37-й строчке. Украина занимает 30-е место.
Напомним, сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира в Катаре, выиграв в финале у Франции.
Топ-10 сборных рейтинга ФИФА:
1 (2). Аргентина — 1840,93 очка;
2 (3). Франция — 1838,45;
3 (1). Бразилия — 1834,21;
4 (4). Бельгия — 1792,53;
5 (5). Англия — 1792,43;
6 (6). Нидерланды — 1731,23;
7 (7). Хорватия — 1730,02;
8 (8). Италия — 1713,66;
9 (9). Португалия — 1707,22;
10 (10). Испания — 1682,85…
37 (37). Россия — 1495,53.