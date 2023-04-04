Филипенко считает, что «Спартаку» нельзя сетовать на судейство

Защитникподелился эмоциями от ответного матча 1/2 финала Кубка России со(2:1).

«Ощущения только положительные. Все классно! Очень приятно играть при полных трибунах. Играл в "Спартаке"? Это было так давно. Нельзя сказать, что я испытываю особые чувства, играя против "Спартака". Боковой судья показывает, что фол был в сторону "Спартака". А судья дает мне карточку. Ты в игре, в эмоциях.

С кем сыграть в финале? Без разницы! Надеюсь, что придет столько же болельщиков. И на "Крылья", и на ЦСКА.

Судейство? Это разговоры для бедных. Ошибся судья. И что? Может, мы были бы в тройке, если бы ошибок не было. Все в равных условиях. У "Спартака" было 90 минут. Не думаю, что такому клубу, как "Спартак", можно сетовать на судейство», — приводит слова Филипенко «Спорт-Экспресс».

${VrezNews1}

Таким образом, «Урал» по сумме двух встреч взял верх над соперником и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов..VrezNews1 /football/2023/04/04/emmerson/