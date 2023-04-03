Президент РФС: Нам предлагали назначить Тедеско главным тренером сборной России

Президент РФСпризнался, чтоне был в списке кандидатов на пост главного тренера сборнойпосле увольнения Станислава Черчесова летом 2021 года.

«Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже не существенно.

Автор предложения связан со "Спартаком"? Это был иностранец, который работал в России.

Что касается Тедеско — у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тедеско, ранее работавший в «Спартаке», в начале года возглавил сборную Бельгии.