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    Президент РФС: Нам предлагали назначить Тедеско главным тренером сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Спартак Сборная Бельгии
    Президент РФС Александр Дюков признался, что Доменико Тедеско не был в списке кандидатов на пост главного тренера сборной России после увольнения Станислава Черчесова летом 2021 года.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Тренером был назначен Валерий Карпин. Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже не существенно.

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    • Автор предложения связан со "Спартаком"? Это был иностранец, который работал в России.

    Что касается Тедеско — у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры. Он уехал из России еще в 2021 году», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Тедеско, ранее работавший в «Спартаке», в начале года возглавил сборную Бельгии.

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